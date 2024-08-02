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Gündem
AA 02.08.2024 11:20

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni görev yerine uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandığını açıkladı..

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni görev yerine uğurlandı

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'de bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" dedi.

Bakan Bayrakrar, "Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Birileri gibi Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz. Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak" açıklamasını yaptı.

 


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