Hakan Fidan Etiyopya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Addis Ababa temasları kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed

Ali ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Selassie ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirilecek.

Etiyopya ile diplomatik ilişkileri Cumhuriyet öncesine uzanıyor

Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikasında önemli bir yere sahip olan Etiyopya ile diplomatik ilişkileri, Cumhuriyet öncesine uzanıyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği 1926'da, Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği ise 1933'te açıldı. Ülkedeki rejim değişikliği nedeniyle 1984'te kapatılan Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği 2006'da tekrar açıldı.

Türkiye-Etiyopya ilişkileri, olumlu bir zeminde ve dostluk ilişkileri temelinde düzenli temas ve karşılıklı ziyaretlerle derinleşirken, 2000'de yaklaşık 27 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2023'te yaklaşık 345 milyon dolar olarak kaydedildi. Ticaret hacminin gelecek beş yılda 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Etiyopya'da ilk dörtte yer alıyor. Türk firmalarının ülkeye ilgisi artarken, 27 Mayıs 2024'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) organizasyonuyla İstanbul'da yapılan Türkiye-Etiyopya İş Forumu'na Etiyopya'dan 70, Türkiye'den de 250 firma katılım sağladı.

Etiyopya-Somali arasındaki gerginlik ve Türkiye'nin tutumu

Denize erişimi olmayan dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi Etiyopya, Eritre'nin 1991'de fiilen, 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybetti.

Diplomatik kaynaklara göre, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusu, Etiyopya'nın temel gündeminde bulunuyor.

Etiyopya ile Somaliland arasında 1 Ocak'ta Mutabakat Muhtırası imzalandığını ve törende konuşan Somaliland liderinin Etiyopya'nın Somaliland'ı ilk tanıyan ülke olacağını açıkladığını hatırlatan diplomatik kaynaklar, Somaliland'ın tanınması bahsinin, uluslararası toplumun ciddi tepkisini çektiğine dikkati çekti.

Etiyopya, Somali ile arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istedi

Diplomatik kaynaklar, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Özel Temsilcisi Mulatu Teshome Wirtu ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie'nin 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini, görüşmede Etiyopya'nın, Somali ile arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istediğini de hatırlattı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde arabuluculuk girişimlerine başlarken, bu çerçevede Dışişleri Bakanı Fidan'ın Etiyopya ve Somalili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ve iki ülke dışişleri bakanlarını 1 Temmuz'da Ankara'da ağırladığı anımsatıldı.

İki ülke dışişleri bakanları, Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirdi ve 2 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etti.

Kaynaklar, Türkiye'nin, bölgede artan gerilime karşın krizin çözümünü teminen taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog kanalı açmasının, uluslararası toplumca takdirle karşılandığını ifade etti.