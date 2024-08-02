Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.08.2024 15:00

Hakan Fidan Etiyopya'ya gidiyor

Ankara, Etiyopya ile Somali arasındaki gerginliğe son vermek için ara buluculuk çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Etiyopya'yı ziyaret edecek.

Hakan Fidan Etiyopya'ya gidiyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Addis Ababa temasları kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed
Ali ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Selassie ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirilecek.

Etiyopya ile diplomatik ilişkileri Cumhuriyet öncesine uzanıyor

Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikasında önemli bir yere sahip olan Etiyopya ile diplomatik ilişkileri, Cumhuriyet öncesine uzanıyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği 1926'da, Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği ise 1933'te açıldı. Ülkedeki rejim değişikliği nedeniyle 1984'te kapatılan Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği 2006'da tekrar açıldı.

Türkiye-Etiyopya ilişkileri, olumlu bir zeminde ve dostluk ilişkileri temelinde düzenli temas ve karşılıklı ziyaretlerle derinleşirken, 2000'de yaklaşık 27 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2023'te yaklaşık 345 milyon dolar olarak kaydedildi. Ticaret hacminin gelecek beş yılda 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Etiyopya'da ilk dörtte yer alıyor. Türk firmalarının ülkeye ilgisi artarken, 27 Mayıs 2024'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) organizasyonuyla İstanbul'da yapılan Türkiye-Etiyopya İş Forumu'na Etiyopya'dan 70, Türkiye'den de 250 firma katılım sağladı.

Etiyopya-Somali arasındaki gerginlik ve Türkiye'nin tutumu

Denize erişimi olmayan dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi Etiyopya, Eritre'nin 1991'de fiilen, 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybetti.

Diplomatik kaynaklara göre, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusu, Etiyopya'nın temel gündeminde bulunuyor.

Etiyopya ile Somaliland arasında 1 Ocak'ta Mutabakat Muhtırası imzalandığını ve törende konuşan Somaliland liderinin Etiyopya'nın Somaliland'ı ilk tanıyan ülke olacağını açıkladığını hatırlatan diplomatik kaynaklar, Somaliland'ın tanınması bahsinin, uluslararası toplumun ciddi tepkisini çektiğine dikkati çekti.

Etiyopya, Somali ile arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istedi

Diplomatik kaynaklar, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Özel Temsilcisi Mulatu Teshome Wirtu ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie'nin 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini, görüşmede Etiyopya'nın, Somali ile arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istediğini de hatırlattı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde arabuluculuk girişimlerine başlarken, bu çerçevede Dışişleri Bakanı Fidan'ın Etiyopya ve Somalili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ve iki ülke dışişleri bakanlarını 1 Temmuz'da Ankara'da ağırladığı anımsatıldı.

İki ülke dışişleri bakanları, Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirdi ve 2 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etti.

Kaynaklar, Türkiye'nin, bölgede artan gerilime karşın krizin çözümünü teminen taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog kanalı açmasının, uluslararası toplumca takdirle karşılandığını ifade etti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Etiyopya Hakan Fidan Son Dakika
Sıradaki Haber
Bayraktar KALKAN DİHA 41. testi de başarıyla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
YKS tercih süresi uzatıldı
15:52
Savunma ve havacılıkta 431 milyon dolarlık ihracat
15:35
THY'nin Çukurova uçuşları başlıyor
15:28
Gaziantep'te 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
15:53
Tarihi takas operasyonunun detayları belli oldu
15:12
DMM'den "AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı" iddialarına açıklama
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
FOTO FOKUS
Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor
Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ