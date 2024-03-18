Parçalı Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.03.2024 07:46

Tarih yazan askeri birlik: 19. Tümen

18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceği tüm dünyaya gösterildi. Bu zaferin ardından itilaf kuvvetleri karadan da işgal etmeyi denedi ama yine başarısız oldular. Tarih sahnesine 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal çıktı. Mehmetçik'e "Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" diyerek savaşın kaderini değil, tarihin seyrini de değiştirdi.

okuma süresi
Okuma süresi
Tarih yazan askeri birlik: 19. Tümen

Bilinmeyen, adı duyulmamış, yedekte bekletilen bir kuvvet: 19. Tümen...

Mustafa Kemal'in "Size ölmeyi emrediyorum" dediği askerlerin destan yazdığı birlik...

İşte bu mücadelenin ateşi Çanakkale'nin Eceabat’a bağlı Bigalı köyünde yakıldı.

Mustafa Kemal 25 Şubat tarihinde 57. Alayla birlikte Tekirdağ'dan önce Eceabat'a geldi. 18 Mart Zaferi'nin ardından 5. Ordu kuruldu ve 5. Ordunun 19. Tümene yani Atatürk'ün tümenine verdiği görev ise ordu yedeği.

Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar
Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar

Mustafa Kemal komutasındaki birlik savaşın seyrini değiştirdi

O dönemde Mustafa Kemal Paşa, Sofya askeri ataşesiydi, ancak muhabere sahasında görev istedi. 19'uncu tümen komutanı olarak Çanakkale'ye atandı.

Yarbay Mustafa Kemal, bölgeyi iyi tanıyordu, karargahın Bigalı köyü'nde kurulmasını istedi. Adını tarihe "kahraman birlik" olarak yazdıracak birliği bizzat eğitti. Tatbikatlar yaptırdı, harp oyunları düzenledi.

Ordunun idaresi Alman subaylara verilmişti. Aralarında Mustafa Kemal'in de olduğu Türk komutanlar, savunma planlarını anlatıyor ancak yetki alamıyordu.

25 Nisan 1915'te ise Bigalı köyü'nde top seslerinin duyulmasıyla her şey değişti.
Sorumluluk alan Yarbay Mustafa Kemal harekete geçti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürü İsmail Sabah, "Boğaz tarafından gelen seslere alışık olan Mustafa Kemal Bey, bu sefer gelen seslerin aksi bir yönden yani Arıburnu'ndan geldiğini işitince bir gariplik olduğunu fark eder ve hemen tümeninin hazırlık derecesini arttırır. 57. Alayı buradan alarak Çanakkale Destanı'nı yazacağı Arıburnu Muhabere sahasına doğru harekete geçerler" dedi.

27. Alay'ın direnişi Mustafa Kemal'in savunma planına zaman kazandırdı

261 rakımlı tepeye ulaşmak güçtü. 57. alayı güzergah üzerinde dinlendiren Mustafa Kemal, yola bir tabur askerle devam etti. Karşısına çıkan 27. alayın anzak taarruzuna direnemediğini gördü. Cephanesi biten askere "süngü tak" emrini verdi.

İsmail Sabah ilerleyişin durdurulmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Cephanemiz bittiyse süngünüz var diyerek askerlere süngü taktırıp yere yatırır ve Mustafa Kemal bu an için "kazandığımız an"dır der. 27. Alayın peşinden gelen Anzak askerleri Türk askerinin yere yattığını görünce onlar da yere yatar. İlerleyiş ilk defa böylece durdurulmuş olur."

"Taarruzu değil ölmeyi emrediyorum"

Bu direniş, Mustafa Kemal önderliğindeki 57. Alay'a zaman kazandırdı. Düşman vatan toprağını çiğniyordu, şehadet nefes kadar yakındı. Mustafa Kemal, Türk harp tarihine geçen emrini bu noktada verdi.

"Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum."

Anzak kuvvetleri sayıca üstündü. Mehmetçik ise Mustafa Kemal'in deyimiyle tevekkül içindeydi.

Bombasırtı mevkinde karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metreye kadar düştü. Askerler birbirlerinin seslerini duyabilecek kadar yakın mevzilerde çarpıştı. Ölüm muhakkaktı ama Mehmetçik'in de gözü karaydı. Birinci siperdekiler düştükçe ikinci siperdekiler yıldırım hızıyla onların yerine koşturdu. Çanakkale muhaberelerini kazandıran işte bu milli ruh oldu.

"Çanakkale Geçilmez"

Anafartalar'da kazanılan büyük zafer, düşman kuvvetlerinin sonunu hazırladı. Düşman askerleri bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Ve bir kez daha Çanakkale'nin geçilemeyeceği tüm dünyaya gösterildi.

Haber: Nurcan İşler

ETİKETLER
Çanakkale Çanakkale Zaferi Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:19
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
09:21
Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar
09:13
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından BM'ye İsrail’in Şifa Hastanesindeki "katliamını" durdurması çağrısı
09:19
İstanbul'da plastik hammadde deposunda yangın
08:23
Hamas'tan uluslararası kuruluşlara Gazze'de kalan tıbbi tesislerin korunması çağrısı
08:45
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
10 kente "sağanak ve kar" uyarısı
10 kente "sağanak ve kar" uyarısı
FOTO FOKUS
Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
Gelibolu'daki Sıhhiye Müzesi FPV dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ