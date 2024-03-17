Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içinde arbede yaşandı

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Oyun zaman zaman durdu

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu.

Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü

Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray ile zirve takibini sürdürdü.

Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 79'a yükselterek zorlu deplasmanda kritik bir 3 puan elde etti.

Fenerbahçe'nin ilk 2 golünü atan Fred, sarı-lacivertli takım forma altında ilk gollerini kaydederek 3 puanın alınmasında katkı sağladı.

Bakan Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, soruşturmanın başladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Bakan Bak: Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi.