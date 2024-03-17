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Gündem
AA 17.03.2024 22:44

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere "alanınızın en iyisi olun" tavsiyesi

Bakan Koca, gençlerin geleceği şekillendireceklerini, o nedenle bulundukları alanda en iyi olmak için seferber olmaları gerektiğini belirterek, "Bu topraklara aidiyet duygusu içinde bir arada dışa karşı güç birliği içinde olmanızı isteriz. Başka da bir şey istemeyiz. Ancak o şekilde ülkelerin yarışında daha öne çıkmamız söz konusu olur" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere "alanınızın en iyisi olun" tavsiyesi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Bakan Koca, dün Sultangazi'de açılışını yaptığı Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'ndeki gençlere tavsiyelerde bulunduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelecek dönemde bilişimin, teknolojinin ve iletişimin öneminin giderek artacağını belirten Koca, gençlere şu sözlerle hitap etti:

"Bilişim ve teknolojide gerçekten başarılı olan toplumlar ülkelerini öne taşıyacaklar. Biz sizin 'Bizim geleceğimiz olduğunuzu' söylerken siz zaten bu bilişimi, teknolojiyi kullanan kişilersiniz. Geleceğimiz sizlersiniz. Bu geleceği sizler şekillendireceksiniz. O nedenle herkes bulunduğu alanda en iyi olmak için seferber olmalı. Bunu yaparken de bizim sizler için bu ve benzeri her ortamı oluşturmamız gerekiyor. Sorumluluğumuz bu fakat bunu yaparken biz sadece sizden tek şey isteriz. Bu toprağa ait olan, bu toprağın geçmişine, bizim bu anlamda değerlerimize sahip çıkan, kendisini bu topraklara ait hisseden, dışa karşı omuz omuza verdiğimiz, Mevlana Hazretlerinin pergel misali bir bacağı bu topraklarda, bir bacağı küresel, evrensel dünyanın bilgisiyle donanmış gençler olmanızı ve katma değerinizi bu toprakların gelişimi ve zenginliği için oluşturmanızı isteriz. Bu topraklara aidiyet duygusu için de bir arada dışa karşı güç birliği içinde olmanızı isteriz. Başka da bir şey istemeyiz. Ancak o şekilde ülkelerin yarışında daha öne çıkmamız söz konusu olur. Geleceği şekillendirensiniz. Allah'a emanet olun."

 

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