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Gündem
AA 17.03.2024 21:19

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbullu hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden kurtaracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerimizle, otobanlarla, kavşaklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbul'umuzu, İstanbullu hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız" dedi.

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbullu hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden kurtaracağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kurum, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Giresunlu Hemşehri İftarı'na katıldı.

İstanbulluların 31 Mart seçimlerinde hizmetten ve eserden yana karar vereceğini söyleyen Kurum, 31 Mart gecesinin yeni bir İstanbul'un müjdecisi olacağını ifade etti.

Kurum, "O gün kimse kaybetmeyecek ve o güne kimse mutsuz uyanmayacak. O gün İstanbul kazanacak. O gün İstanbul'un her ilçesi, her semti, her mahallesi, her sokağı kazanacak. İnşallah 31 Mart gecesini hep birlikte İstanbul'un bayramı haline getireceğiz ve bu bayram erken bir bayram olacak." diye konuştu.

1 Nisan'dan sonra yapacakları çalışmaların meyvesini almaya başlayınca esas bayramı yaşayacaklarını aktaran Kurum, kentin 39 ilçesine inşa edecekleri güvenli yuvalar yükseldikçe, sevinçlerinin daha da artacağını dile getirdi.

Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getirmek için, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm çalışmalarımızı yaptık. Kentsel dönüşümdeki adımlarımızı hızlıca atacağız. İstanbul'umuzda yüz binlerce yuvamızı nasıl dönüştürdüysek, Giresun'da, Dereli'de, Doğankent'te, o söz verip eserlerimizi nasıl ayağa kaldırdıysak, her afette milletin yanına koşup orada söz verip o sözleri nasıl tuttuysak, şimdi de İstanbul'un 39 ilçesinde İstanbullu hemşehrilerimizle el ele vereceğiz ve 650 bin yeni yuvamızı, konutumuzu hemşehrilerimizle birlikte yapacağız."

"Bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek"

İstanbul'un sorunlarını çözüme kavuşturmak için hızlıca harekete geçeceklerini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerimizle, otobanlarla, kavşaklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbul'umuzu, İstanbullu hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. 31 Mart'ta tam olarak bunun seçimi olacak. Bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içerisinde yaşamayı seçeceğiz. Ya trafik çilesini yaşatanları ya da bizim gibi çilesiz İstanbul'u vadedenleri seçeceğiz. Ya bu milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz."

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

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