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Gündem
TRT Haber 18.03.2024 05:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Çanakkale ve Ankara'da iki önemli programı olacak. Erdoğan, Çanakkale programı kapsamında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü törene katılacak. Ankara'daki programında ise Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programları devam ediyor.

Erdoğan'ın bugün ilk programı Çanakkale'de olacak. Öğlen saatlerinde Şehitler Abidesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'uncu Yıl Dönümü törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale programının ardından Ankara'ya geçecek. Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı, Ankara'daki programı kapsamında 4'üncü Kolordu Komutanlığına gidecek, askerler ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.

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