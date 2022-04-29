Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor: 7 terörist etkisiz
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ve saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin cezasız kalmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
Son Haberler
- 14:10
- 14:08
- 14:03
- 14:04
- 14:12
Sıradaki Haber
Dezenformasyon yasa teklifi ile dijital platformlarda sıkı denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz