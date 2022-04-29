İçişleri Bakanlığı, yaşadıkları ülke nedeniyle ikinci bir vatandaşlığa izin verilmediği için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalan ve mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı olanların çocukları için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Buna göre, kanunda belirtilen istisnalar dışında aynen Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaya devam eden mavi kartlılar kütüğüne kayıtlıların çocukları Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Çocuklardan ergin olanlar kendi başvurularıyla, ergin olmayanları ise anne ya da babanın birinin başvurusuyla ve diğer ebeveynin muvafakatıyla vatandaşlık alabilecek.

5 yıl geçerli ikamet izni şartı kaldırıldı

Ayrıca Türk vatandaşlığı için “ergin olma” ve “Türkiye'de 5 yıl geçerli ikamet izni" şartı da kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle, mavi kartlı kişilerin çocuklarının anavatanları ile bağlarının kopmaması ve bu bağların güçlü bir şekilde devamı, kültürel aidiyetlerinin korunması amaçlandı.