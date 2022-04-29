MSB'den yapılan açıklamaya göre, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren "hudut kartalları", Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi Hatay sınır hattında yakaladı.

Asi Nehri kenarında yapılan aramada, 2 çanta içerisinde 8 kilo 226 gram uyuşturucu madde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca Van sınır hattında, "hudut kartalları" ile Van İl Jandarma Komutanlığının müşterek gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de 6 çuval içerisinde 200 paket toplam 200 kilo 743 gram toz uyşturucu ele geçirildi.