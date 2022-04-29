Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut Kartalları'ndan uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut kapılarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren "hudut kartalları", Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi Hatay sınır hattında yakaladı.
Asi Nehri kenarında yapılan aramada, 2 çanta içerisinde 8 kilo 226 gram uyuşturucu madde bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca Van sınır hattında, "hudut kartalları" ile Van İl Jandarma Komutanlığının müşterek gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de 6 çuval içerisinde 200 paket toplam 200 kilo 743 gram toz uyşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Hatay Milli Savunma Bakanlığı Uyuşturucu Van
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