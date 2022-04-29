Denizlerde kurtarılmayı bekleyen ya da Avrupa'ya geçmek isterken batan teknelerde hayatını kaybedenlerin durumu düzensiz göç konusunda yaşananları gözler önüne seriyor.

Göçmen kaçakçıları tarafından elverişsiz botlara veya teknelere bindirilerek en yakın Yunan adasına veya İtalya'ya doğru yönlendirilen düzensiz göçmenlerin yolculuklarında insanlık dramları yaşanıyor. Yunanistan tarafından uygulanan "geri itme" de bu yolculuğu daha tehlikeli hale getiriyor.

Aşırı yüke dayanıklı olmayan ve hemen alabora olabilecek durumdaki lastik botlarla umut yolcuğuna çıkan düzensiz göçmenlere, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin insanlık dışı uygulamaları zaman zaman kamera kayıtlarına da yansıyor.

Denizlerde yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçmek için 24 saat kesintisiz görev yapan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuğunun ölümle sonuçlanmaması için çaba gösteriyor.

Denizlerdeki göçmenlerin yardımına yetişiliyor

Son dönemdeki adımlarla kapasitesi güçlendirilen, teknolojik araçlarla donatılan Sahil Güvenlik ekipleri, devriyelerle düzensiz göçmenleri tespit ediyor. Denizlerdeki göçmenlere ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu insanların ölüm yolculuğuna çıkmalarına engel oluyor.

"Sahil Güvenlik için öncelik insan hayatı" parolasıyla görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, denizlerdeki göçmenlerin yardımına yetişiyor.

Denizlerdeki düzensiz göçü engellemek için mesai yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 2020'nin başından bugüne kadar yaklaşık 55 bin düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri, elverişsiz araçlarla denize açılan düzensiz göçmenleri mümkün olduğunca erken, daha Türk sahillerinden çok ayrılmadan engelleyerek, onları bekleyen olası tehlikelerin ve can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor.