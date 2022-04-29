Bu yıl, salgın öncesi rakamları yakalayarak üzerine çıkma hedefiyle başlanan yeni turizm sezonunda, ilk üç ayda toplam 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşıldı.

Bu dönemde turizmden elde edilen gelir 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

Kişi başı ortalama harcama yabancılarda 841 dolar, vatandaşlarda 849 dolar, toplamda 845 dolar olarak gerçekleşti. Gecelik gelir ortalaması yabancılar için 75 dolar, vatandaşlar için 51 dolar, toplamda ise 68 dolar oldu.

Ortalama kalış süresi yabancılar için 11,2 gece, vatandaşlar için ise 16,7 gece, toplamda 12,5 gece oldu.

İlk 3 ayda artış oranı yüzde 151,02

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 4 milyon 902 bin 624’ünü yabancılar, 1 milyon 408 bin 829’unu yurt dışı ikameti vatandaşlar oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ilk üç aylık dönemde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 151,02 artış gösterdi.

En çok ziyaretçi gönderen ülke İran

Türkiye’ye ilk üç aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228,43 artış ile İran birinci, yüzde 219,66 artış ile Almanya ikinci, yüzde 272,44 artış ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı Rusya ile Irak izledi.

Mart ayında artış yaklaşık yüzde 130

Bakanlığın Ocak-Mart 2022 istatistiklerine göre mart ayında Türkiye’yi bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 129,70 artışla 2 milyon 79 bin 565 yabancı ziyaret etti.

Türkiye’ye mart ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 284,27 artış ile İran birinci, yüzde 163,76 artış ile Almanya ikinci, yüzde 274,51 artış ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla Rusya Federasyonu ve İngiltere takip etti.