Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dezenformasyon yasa teklifi ile dijital platformlarda sıkı denetim
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Dezenformasyon Yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Teklifle reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, daha sıkı bir şekilde denetlenecek.
AK Parti, sosyal medya teklifini sunmaya hazırlanıyor.
Grup Başkan vekili Mahir Ünal, yeni dezenformasyon yasasıyla sosyal medyadaki bilgi kirliliğine son verileceğini söyledi.
Düzenleme ile çocuklar internet ortamında daha iyi korunacak.
Ünal, "Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz" dedi.
Salı günü Ak Parti ve MHP kurmayları teklifi görüşmek için bir araya gelmişti.
Genel mutabakatın sağlandığını belirten Ünal, bir toplantı daha yapılacağını, ardından teklifin Meclis'e sunulacağını açıkladı.
Etiketler: AK Parti
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