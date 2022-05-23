Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor: 4 terörist etkisiz
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Terörle Mücadele
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