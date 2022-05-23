Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.