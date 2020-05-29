Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sürücü kursları benzeri kursların 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebileceğini söyledi.

"Eğitim araçları, eğitimden sonra dezenfekte edilecek"

Kararın ardından gözler, sürücü kurslarında alınan koronavirüs önlemlerine çevrildi. Kurslarda her kursiyer için yeterli sayıda maske, eldiven, dezenfektan seti ve ateş ölçerler olacağını belirten Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, "Kayıt kabulde, teorik eğitimlerin yapıldığı sınıflarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak. Kantinler tamamen kapatılacak" dedi.

Tekin, "Eğitim araçları, eğitimden sonra dezenfekte edilecek. Eğitim araçlarında kesinlikle birebir eğitimler verilecek. Araçlarda cerrahi eldiven, maske ve dezenfektan hazır bulundurulacak" ifadelerini kullandı.

"Bir araçta en fazla 2-4 kursiyer eğitim görecek"

Bir günde, bir araçta en fazla 2 veya 4 kursiyerin eğitim göreceğini belirten Tekin, her aracın kendi kursiyerini alacağını ve eğitim alanına götüreceğini, bir araçta usta öğretici ve kursiyer dışında kimsenin olmayacağını söyledi.

Tekin, "Uygulama sınav alanlarına velilerin gelmesi yasaklanacak. Sadece kursiyerler, sınav komisyonunda yer alan denetmenler ve sınavı inceleyecek Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerine izin verilecek" dedi.