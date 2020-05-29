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Bakan Soylu'dan Van polisi ve narkotik timlerine tebrik
Van'da son 5 günde 670 kilo uyuşturucu maddenin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Soylu, Van polisi ve narkotik timlerini kutladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Van'da son 5 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bigi verdi.
Soylu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."
Van da 670 kilo EROİN!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 28, 2020
Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum..
Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz
Etiketler: Van uyuşturucu ticareti süleyman soylu polis narkotik timleriSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 03:22
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