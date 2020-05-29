İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Van'da son 5 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bigi verdi.

Soylu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."

Van da 670 kilo EROİN!



Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum..



Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz