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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı cinayete tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki ırkçı cinayet ile ilgili, "Irkçı yaklaşım hepimizi üzdü. İnsanlık dışı bu zihniyeti kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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Etiketler: son dakika recep tayyip erdoğan ABD ırkçı cinayetSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 01:15
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