Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçileri tarafından "terör koridoru" kurmaya yönelik çalışmalar ortadan kaldırıldı.

Bu kapsamda Mehmetçik ilk olarak 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen harekatın ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Cerablus, 23 Şubat 2017'de ise Bab DEAŞ'tan kurtarıldı.

Fırat Kalkanı ile 7 ayda 3 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi

Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerleri 217 gün içinde terörden arındırıldı. Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini açıklarken, iki gün sonra da Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekatın başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Harekatla Türkiye- Suriye sınırının 104 kilometresinin güvenliği sınırın ötesinden sağlandı, 5 bin 474 terörist etkisiz hale getirildi.



Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olma özelliğini taşıyan Fırat Kalkanı Harekatı, hem terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki faaliyetlerine son verdi hem de bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı oldu.

Bir sonraki hedef Afrin’deki terör yuvaları oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bu kez de Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdi.

Teröristler harekat öncesinde Afrin'deki çocukları evlerinden zorla alarak silahlandırmaya çalıştı. Ailelerinden kaçırılan çocuk ve gençlere teröristlerce silahlı eğitim verildi. İlçeyi terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Bölge halkı, teröristlerin baskı ve zulmü altında bir hayat yaşamaya başladı.

Harekatın başladığı 20 Ocak 2018'e kadar bir yıl içinde PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700'den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Harekat devam ederken de Türkiye'ye yönelik gelişi güzel 120 roket, 7 havan atışı yapıldı, bunların sonucunda 7 vatandaş hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.



Harekat hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi'nde "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır" ifadesini kullanarak harekatın başladığını tüm dünyaya açıkladı.

Sivil halka, dini, kültürel yapılarla tarihi eserler ve çevrenin zarar vermemek için üstün gayret gösterilen harekatın tamamlanmasıyla Türkiye- Suriye sınırının 148 kilometresinin güvenliği sınırın ötesinden sağlandı, 282 meskun mahal terör unsurlarından arındırıldı. Mehmetçik, 20 Ocak 2018’den itibaren toplam 6 bin 775 teröristi etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıkladı

Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı.

TSK, harekatın ilk gününün sonunda Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı. Harekatın ikinci günü, Suriye Milli Ordusu öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi. Harekatın dördüncü gününde Rasulayn ilçe merkezi, beşinci gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 396 meskun mahal kontrol altına alındı. 9 Ekim 2019’dan itibaren toplam 3 bin 290 terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerin döşediği 1185 mayın Mehmetçik tarafından imha edildi.

ABD ve Rusya ile üst düzey görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı.

Bu sürede çok sayıda YPG/PKK’lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi. TSK mutabakata tam olarak uyarken, YPG/ PKK’lı teröristler taciz ve ihlallerini sürdürdü. 22 Ekim'de Soçi’de düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde Fırat'ın doğusu için kararlar alındı.

Taraflar, 23 Ekim 2019 saat 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan YPG unsurları ve silahlarının, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmesi konusunda anlaştı.

Bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması, aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Rus-Türk ortak devriyelerinin başlaması konusunda da uzlaşılmıştı. Ancak teröristlerin söz konusu bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Bahar Kalkanı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarını temizlediği dönemde rejim ve destekçileri İdlib bölgesinde, mevcut mutabakatların aksine 6 Mayıs 2019 tarihinde başlatmış olduğu saldırılarda çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Ayrıca yaklaşık 1,5 milyon kişinin göç etmesiyle de büyük bir insanlık dramı yaşandı.

Rejimin 1 Ocak-6 Mart 2020 arasında düzenlediği saldırılarda ise en az 326 sivil yaşamını yitirdi. Esed rejiminin Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk askerlerine karşı 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Şubat'ta rejime karşı operasyon başlattı.

Başlatılan harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğunu 1 Mart'ta açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Harekat kapsamında 3 bin 300'den fazla rejim unsuru da etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib müzakereleri konusunda Kremlin Sarayı'nda 5 Mart'ta görüştü. Görüşmelerin ardından İdlib'de ateşkes kararı alındı.

Suriye'nin kuzeyinde 7 yılda 15 bin 539 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki harekat alanlarında gerek gerçekleştirdiği harekatlar gerekse sonrasındaki süreçte 24 Temmuz 2015’ten bu yana toplam 15 bin 539 teröristi etkisiz hale getirdi.