Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı öncesi Polonyalı ve Rumen mevkidaşlarıyla ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ilk olarak Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü.

Görüşmenin ardından Romanya arasında Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası’nın imza töreni yapıldı.

İstanbul'da üçlü zirve

Çavuşoğlu daha sonra Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmelerin ardından üçlü toplantıya geçildi.

Toplantıda, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alındı, güncel bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

"Taleplerimiz net, terörü desteklemeyi bırakmalılar"

Üçlü toplantının ardından bakanlar basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin konuştu.

"İki ülkenin adaylığıyla ilgili Türkiye'nin koyduğu rezervin sebebi çok açıktır, nettir. Bu iki ülkenin terör örgütleriyle, PKK, YPG aynı şekilde DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütleriyle ilişkileri ve o terör örgütlerine yaptıkları destek. Bu iki ülke Türkiye'nin bu endişelerini gidermek için adım atmaya hazırız dedikten sonra her iki ülkeden heyetler Ankara'ya geldi. Çarşamba günü Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi. İki ülkeden beklentilerimizi somut bir şekilde ortaya koyan bir yazılı belge her iki heyetle paylaşıldı. Şimdi bu ülkelerden cevap bekliyoruz. Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor. Yani bizim beklentimiz imkansız bir beklenti değil. Talebimiz gayet meşru, gayet açık, net. Bu ülkeler teröre destek veriyor. Teröre yönelik desteği kesmeleri gerekiyor. Ayrıca bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını da sonlandırması gerekiyor."