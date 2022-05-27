Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmenler için çevrim içi seminer ve idari izin kararı
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da okul açılışında konuştu.
Özer, öğretmenlere yönelik seminerlerin, uzaktan erişim ile yapılacağını, seminer süreci sonrasında da 1 Temmuz'a kadar idari izinli sayılacaklarını duyurdu.
Etiketler: Öğretmen
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