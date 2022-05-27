Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da okul açılışında konuştu.

Özer, öğretmenlere yönelik seminerlerin, uzaktan erişim ile yapılacağını, seminer süreci sonrasında da 1 Temmuz'a kadar idari izinli sayılacaklarını duyurdu.