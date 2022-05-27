Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri dün sabah saatlerinde eş zamanlı Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak illerinde Müsilaj kod adlı operasyon gerçekleştirdi.

Turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde yapılan operasyon, turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden gruplara yönelik yapıldı.

13 organize suç örgütü ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik olarak yapılan operasyonda 263 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 52 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Çok sayıda silah ve usülsüz düzenlenmiş çek, senet ele geçirildi

Müsilaj operasyonu kapsamında çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2630 adet fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 milyon 605 bin lira, 10 bin euro ile çok sayıda usülsüz düzenlenmiş çek ve senete de el konuldu.