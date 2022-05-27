Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere terör örgütü PKK YPG'nin taciz girişimlerine Mehmetçik anında yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.