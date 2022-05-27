Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere terör örgütü PKK YPG'nin taciz girişimlerine Mehmetçik anında yanıt verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2022
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/QR80L1seyJ
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:55
- 11:40
- 11:59
- 11:44
- 11:44
Sıradaki Haber
OHAL Komisyonu, başvuruların yüzde 98'ini karara bağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz