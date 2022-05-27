OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) 125 bin 678 kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. KHK hükümleri ile tesis edilen işlemleri değerlendirip karara bağlamak üzere de 7075 sayılı Kanun ile OHAL Komisyonu kuruldu.

127 bin 130 başvurunun yapıldığı Komisyon, 22 Aralık 2017'de karar vermeye başladı. Bugüne kadar 124 bin 235 başvuruyu karara bağlayan Komisyon, toplam başvuruların yüzde 98'i hakkında karar verdi. 2 bin 895 başvurunun incelemesi ise devam ediyor.

Göreve iade sayısı 17 bini geçti

Komisyon tarafından karara bağlanan başvurulardan 17 bin 265'inde kabul, 106 bin 970'inde ret kararı verildi. Kabul kararlarından 61'i kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete kuruluşlarının açılmasına ilişkin oldu. Göreve iade talebi kabul edilenler kamu görevinden çıkarıldığı tarihten iade tarihine kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarını geri alabiliyor.

Komisyon ayrıca, 3 bin 580 dosya için ön inceleme kararı verdi.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturuldu, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedildi. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 496 bin 822 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

Ret kararlarının yarısından fazlası hükümlü

Komisyon tarafından 106 bin 970 başvuru dosyasında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle ret kararı verildi. Ret kararlarının yüzde 95'inde adli soruşturma/kovuşturma bilgisi mevcutken, ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 54 olarak kayıtlara geçti.

Komisyon kararları, tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılıyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, Komisyonun internet adresindeki "Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden başvurularının safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebiliyor. Ayrıca, Komisyonun çalışma sonuçlarının yer aldığı faaliyet raporlarına da internet adresinden erişim sağlanabiliyor.

Yargı kararları takip ediliyor

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurularla ilgili bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyor.

Komisyon, yargı mercilerinin verdiği kararları da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor.