Eren Abluka operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı- bölgesinde, teröristlere ait sığınak bulundu.

Sığınakta, 40 kalaşnikof mühimmatı ve 2 şarjör, 72 mutfak tüpü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, çok sayıda elbise, uyku tulumu ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi, kıyafet ile inşaat malzemesi ele geçirildi.