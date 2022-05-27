Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de terör örgütüne operasyon: Sığınakları ele geçirildi
Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Eren Abluka operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı- bölgesinde, teröristlere ait sığınak bulundu.
Sığınakta, 40 kalaşnikof mühimmatı ve 2 şarjör, 72 mutfak tüpü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, çok sayıda elbise, uyku tulumu ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi, kıyafet ile inşaat malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Eren Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
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