Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 12'si tutuklama, 7'si adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Aralarında İBB Tasarım Müdür Yardımcısı H.B, Zeytinburnu Tapu Müdürü Y.C. ve Maltepe Belediyesinde görevli 1 memurun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere haklarında gözaltı kararı verilen 22 zanlıdan 21'i yakalanmıştı. 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.