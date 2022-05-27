Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 08:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına operasyon: 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında Ankara merkezli 23 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada, eski mülki idare amirlerinin, gizli örgüt yöneticileri ile; büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden iletişime geçtikleri belirlendi.
42 eski mülki idare amiri şüphelinin yakalanması için 23 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda şimdiye kadar 32 şüpheli gözaltına alındı.
55 eski mülki idare amiri şüphelinin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri tebliğ edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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