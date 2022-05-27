Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada, eski mülki idare amirlerinin, gizli örgüt yöneticileri ile; büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden iletişime geçtikleri belirlendi.

42 eski mülki idare amiri şüphelinin yakalanması için 23 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda şimdiye kadar 32 şüpheli gözaltına alındı.

55 eski mülki idare amiri şüphelinin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri tebliğ edildi.