Cumhuriyet tarihinde kara bir leke, demokrasiye vurulan ilk darbe 27 Mayıs.

Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy ve torunu Akile Gürsoy o günlerin en yakın tanıklarından.

Nilüfer Gürsoy: "Ondan sonra da birçok darbeler oldu fakat 27 Mayıs bunların en şiddetlisi ve yol açanı oldu."

Prof. Dr. Akile Gürsoy: “27 Mayıs bir kesim siyasetçinin bu topluma yapabileceği katkıları, yetişmiş deneyimli siyasetçilerin yapabilecekleri katkıları yok etmiş oldu."

Demokrat Parti iktidarı dönemindeki atılımlar darbeyle durduruldu. O dönemde Atatürk'ün prensiplerinin devam ettirildiğini dile getiren Nilüfer Gürsoy, "Birçok yenilikler yapıldı, yollar, ziraate verilen önem, traktör devri. Maalesef 27 Mayıs oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu darbenin kansız bir darbe olmayacağını hissetmiş olduk"

Yaşananlar Nilüfer ve Akile Gürsoy'un dün gibi aklında...

Prof. Dr. Akile Gürsoy: "İçişleri bakanımız Namık Gedik'in ölüm haberi geldi Çankaya Köşkü'ne ve ben hayatımda ilk ve son defa anneannem Reşide Bayar'ı bu haber karşısında ağladığını hıçkırarak ağladığına şahit oldum. Bu darbenin kansız bir darbe olmayacağını hissetmiş olduk. Her ne kadar ondan sonra Namık Gedik'in intihar ettiği şeklinde bir anlatı olduysa da bizim bütün ulaştığımız belgeler öldürülmüş olduğu yolunda."

Zor günlerin şahidi 101 yaşındaki Nilüfer Gürsoy'un gençlere önemli bir nasihati var:

"Vatanınızın kıymetini bilin ve ona sarılın kendi şahsi programlarınız idealleriniz arasında memleketin yükselmesini de dahil edin yani onun içinde olun."