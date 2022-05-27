Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut fiyatlarındaki fahiş artışlar ve yüksek kira rakamları üzerine harekete geçti.

Kayıt dışılık ve haksız fiyat oluşumları ile mücadele kapsamında çalışmalar artırıldı.

Bakanlık konut fiyatları ve kira gelirlerini yakın takibe aldı.

Kredi tutarı ve alış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar tespit edildi

Gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden inceleniyor. Alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediği tespit edilecek.

Bakanlık ilk aşamada 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele aldı. Banka kredisi bilgileri dikkate alınarak analizler yapıldı. Kredi tutarı ile gayrimenkulün alış bedeli arasında önemli farklar belirlendi. Bu farkların bazı satışlarda beyan edilen tutarın 40 katına ulaştığı görüldü. Bu çerçevede, ilk aşamada yaklaşık 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi yapılacak. Ödenmeyen harçlar da tahsil edilecek.

Konut ilan sitelerine düzenleme

İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirilecek.

Bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenecek ve gerekli işlemler yapılacak.

Söz konusu bilgi alımına yönelik bakanlık tebliğ yayımlayacak.