Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Nebati, "Konut sektörüne yönelik açıkladığımız 3 destekle hem konut arzını artırıyoruz hem de vatandaşlarımızın uygun finansman olanaklarıyla konut sahibi olmalarını sağlıyoruz" dedi.

"Konut paketi öncesi satış fiyat verilerini tek tek tespit ettik"

Nebati, ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki internet üzerindeki bireyseller de dahil olmak üzere satış fiyatları ve ilanların tek tek belirlendiğini belirterek, "Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi" bilgisini paylaştı.

"Astronomik fiyat artışı yapanlar bilsinler ki enselerindeyiz"

Nebati, konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışlarıyla suistimal edildiğini aktararak, "Kısa günün karıdır diyerek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz, göz yummayacağız. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz" diye konuştu.

"Büyüme ilk çeyrekte yüzde 6-7 arasında gerçekleşebilir"

Ayrıca Nebati, veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.