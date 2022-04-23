Dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Mare yerleşim yerindeki polis kontrol noktasına Tank savar silahları ile saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda Özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu.

Bu saldırı ile eş zamanlı olarak TSK üslerine de havan tacizleri gerçekleştirildi. Daha sonra da tacizler hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekat bölgelerindeki üs bölgelerinde devam etti.

Dünden bugüne kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi

Bu saldırıların ardından meşru müdafa kapsamında karşılık verildi ve geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden bugüne kadar 50 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

“Fırat Kalkanı bölgesinde 50 terörist etkisiz hale getirildi. Her türlü taciz ve saldırılara misliyle karşılık verilecek.”



TRT Haber muhabiri Şahin Karamanlı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ayrıntılarını aktardı.https://t.co/BURRVtCKDy pic.twitter.com/15aUxXnqNe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2022

"TSK, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmayacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri başlatılan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek ve TSK’nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir."