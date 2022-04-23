Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan: Hayat bir çocuğun gözlerindeki ışıltıdır
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hayat, bir çocuğun gözlerindeki ışıltıdır. Umut, elleri kalem tutan çocuktur. Huzur, bir çocuğun gülüşüdür. Çocuk seslerinin bomba seslerine karışmadığı, çocuk masumiyetinin savaşlara üstün geldiği bir dünya diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."
Hayat, bir çocuğun gözlerindeki ışıltıdır. Umut, elleri kalem tutan çocuktur. Huzur, bir çocuğun gülüşüdür.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 23, 2022
Çocuk seslerinin bomba seslerine karışmadığı, çocuk masumiyetinin savaşlara üstün geldiği bir dünya diliyor, #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. pic.twitter.com/yRszs0pgIp
Etiketler: Emine Erdoğan 23 Nisan
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