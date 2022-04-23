Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; ülke genelinde 8 bin 485 ekip, 29 bin 894 personelin katılımıyla “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında; 19 bin 878 işyeri ve 474 dernek denetlendi. Bu denetimlerde 87 kişi gözaltına alındı, 618 aranan kişi yakalandı. 130 kişi hakkında adli işlem, 421 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 81 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Ayrıca; 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 34 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kesici alet, 7 adet oyun ve kumar makinesi, 10 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 120 adet kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için materyal ele geçirildi.