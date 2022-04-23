23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 18 şehit ve gazi çocuğu, Milli Savunma Bakanlığı'na davet edildi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, şehit ve gazi çocukları ile tek tek sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

"23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesi"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Akar, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir" dedi.

TSK'nin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletin rahatı ve huzuru için çalıştığını ifade eden Akar, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Sizlerin başarılı olmanız için gereken gayreti gösterdik, göstereceğiz"

Şehit ve gazilerin tüm milletin başının tacı olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız."

[Fotoğraf: AA]

Çocuklarla ilgilenen Akar, resim çizimlerine yardım ettiği çocuklara, derslerine çok çalışmaları tavsiyesinde de bulundu.

Görüşmenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Akar ve komutanlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

[Fotoğraf: AA]