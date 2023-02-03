Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Suriye Fırat Kalkanı Harekatı Terörle Mücadele
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