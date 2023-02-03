Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi Üniversitesi davasında karar
[Fotograf: AA]
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler kapsamında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin aracının yolunu kesmeye çalışan 14 sanık hakkında izinsiz gösteri suçundan 6’şar ay hapis cezası verildi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde izinsiz toplanan ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan 14 sanık hakkında karar verildi.
14 sanık izinsiz gösteriden 6’şar ay hapis cezası aldı. 1 sanık kamu malına zarar vermekten 1 yıl 6 ay, başka 1 sanık ise hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi
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