Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçmaya çalışan 7'si FETÖ, biri PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 11 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Sınır Güvenliği Terörle Mücadele
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