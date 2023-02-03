Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı kaydedildi.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.