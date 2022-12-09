Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
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