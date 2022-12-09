Bu yıl 34 ülkeden 100’e yakın konuşmacının katılımıyla 6’ncısı düzenlenecek olan TRT World Forum, “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” teması ile dünyanın dört bir yanından liderler, uzmanlar, akademisyenler ve ünlü isimleri bir araya getirerek küresel problemleri masaya yatırmayı ve çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor.

2020 ve 2021 senelerinde pandemi sebebiyle çevrimiçi düzenlenen TRT World Forum, iki sene sonra bu yıl dünyanın dört bir yanından önemli isimleri İstanbul’da ağırlayacak.

Bugün ve yarın düzenlenecek olan etkinlikte, enerji krizinden küresel göç krizine, gıda güvenliğinden İslamofobiye kadar pek çok konu açık oturum ve yuvarlak masa toplantıları ile masaya yatırılacak.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve söylemleri dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seneki etkinlikte de güncel konulara değineceği bir konuşma yapacak.