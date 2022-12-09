Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile İstanbul'da bir araya gelecek.
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak.
Görüşmeler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'in başkanlığındaki heyetler arasında olacak.
Suriye'deki son durum, Ukrayna, sınır ötesi insani yardımlar, Libya ve Filistin konuları gündemde yer alacak.
Tahıl Anlaşması'nın uygulanması da masadaki başlıklardan biri olacak.
Rus heyet, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.
Cumartesi günü de tahıl sevkiyatına yönelik olarak Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunması planlanıyor.
Etiketler: Türkiye- Rusya İlişkileri Rusya
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