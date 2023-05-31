Suriye'den yurda girmeye çalışan biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hudutlarda da aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu kaydedildi."

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.



Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/v5SjGXW9NG