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Gündem
AA 31.05.2023 13:33

Suriye'den yurda girmeye çalışan biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırdan yasa dışı yollarla geçişe izin vermiyor. Son olarak Suriye sınırında 1'i terör örgütü mensubu 5 kişi daha yakalandı.

Suriye'den yurda girmeye çalışan biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hudutlarda da aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu kaydedildi."

 

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Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı
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