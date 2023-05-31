Kesin seçim sonuçları en geç yarın açıklanacak

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Kesin sonuçlar için ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, en geç 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 29 Mayıs’ta sona erdi.

30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci tamamlandı.

Bugün ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu, 1 Haziran'a kadar il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayacak. Kesin seçim sonuçları da aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak.