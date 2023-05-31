İletişim Başkanlığı sosyal medyadaki "kabine" listesini yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan kabine listesinin doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir."