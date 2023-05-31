Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.05.2023 11:12

İletişim Başkanlığı sosyal medyadaki "kabine" listesini yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı sosyal medyadaki "kabine" listesini yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan kabine listesinin doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir." 

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Boynuz kulağı geçti: SAGE’nin ‘Kaşif’i önemli roller oynayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Rusya, mermi ve kurşun ihracatını yasakladı
12:44
Güney Kore'de cep telefonlarına "tahliyeye hazır olun" mesajı
12:44
Rusya: Ukrayna'ya ait son savaş gemisi imha edildi
12:35
İstanbul Havalimanı'nda 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti
12:18
Kontrolden çıktı ağaçlara çarpıp şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
12:05
Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 şüpheli yakalandı
Endonezya'nın teraslı tarlaları
Endonezya'nın teraslı tarlaları
FOTO FOKUS
Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ