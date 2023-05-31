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TRT Haber 31.05.2023 06:35

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu. Vakıf, Erdoğan adına müze ve kütüphane kurulmasını hedefliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu
[Fotograf: AA]

"Recep Tayyip Erdoğan Vakfı"nın kurucuları arasında, çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Vedat Demiröz, Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer alıyor.

Vakfın amaçları içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi eşyalarıyla, görevi sırasında kendisine hediye edilen eşyaların sergileneceği bir "Recep Tayyip Erdoğan Müzesi" ile toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla "Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi"nin kurulması gösterildi.

Vakfın ayrıca bilimsel, kültürel, sanatsal programlar düzenleyeceği ifade edildi.

Vakfın kuruluşuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı,
Resmi Gazete'de yayımlandı.

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