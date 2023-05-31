Deprem bölgesindeki 11 ilde borç yapılandırılması ekimde başlayacak

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırmasında süre 30 Haziran'a uzatıldı.

Deprem bölgesinde ise yapılandırma için farklı bir takvim uygulanacak.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, deprem bölgesindeki vatandaşların borç yapılandırma başvurularıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız, mükelleflerimiz, şirketlerimiz 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili başvurularını Türkiye'nin diğer bölgelerinden bağımsız olarak ekim ayının sonuna kadar yapmaları, ilk taksit ödemelerini de kasım ayında gerçekleştirmeleri gerekiyor."

Yapılandırılan kamu borçları için ödeme kolaylığı sağlanıyor

Vergi ve prim borçları ile adli ve idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Tolu, yapılandırma yapıldığı takdirde özellikle kesinleşmiş borçlardaki işleyen faizlerin tamamen ortadan kaldırıldığını ve bunun yerine düşük oranda bir faiz hesaplandığını aktardı.

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.

