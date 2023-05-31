Bakan Nebati: Uçakta yaşananlar kamuoyuna çarpıtılarak yansıtıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde, yolcu olarak yer aldığı Ankara-İstanbul uçağında yaşananların kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtıldığını, konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmanın zaruri hale geldiğini ifade etti.

Uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsıyla hiçbir ilgisinin olmadığını aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır. Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım."

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama… — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) May 31, 2023

"Kötü niyetli hiçbir algı operasyonu milletimizle aramıza giremeyecek"

Nebati, 21 yıldan bu yana millete efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkeye asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleri olduklarını belirtti. Bu sebeple kötü niyetli hiçbir algı operasyonunun, milletle asla aralarına giremeyeceğini vurgulayan Nebati, "Kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir. Bu durum, geride bıraktığımız seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.