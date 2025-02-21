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Gündem
TRT Haber 21.02.2025 11:34

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz

Bakanlık, ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, " Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" mesajına yer verildi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
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