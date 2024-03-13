Sorgun YHT Garı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını anlatarak, Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında atılım yaptıklarını vurguladı.

Demiryolu hatlarının limanlara, havaalanlarına ve lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak, demiryollarını kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldıklarının altını çizen Uraloğlu, “Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hâle getirmeyi planladık. Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002-2024 yılları arasında ülkemizde demiryollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

YHT hatlarını 84 milyon yolcu mullandı

2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğunu, şu anda 13 bin 919 kilometreye yükselttik ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu ise 8 bin 46 kilometreye çıkardık. 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğu ise 7 bin 142 kilometreye yükseldi. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6’ncı Dünya’da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu.

Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yolculuk yapan toplam yolcu sayısı 84 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine ulaşıyor.

Doğu-Batı Hızlı Demiryolu Koridoru'nun ana omurgası

Ankara-Sivas Hattı sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat olmadı. Bu hat aynı zamanda Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun ana omurgası oldu. Yapımı planlanan Ankara-Kayseri Hızlı Tren hattı da bu hatta bağlanacak. Yine, Samsun ile Ankara’yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas Hattımıza bağlanacak. Tabi, Sivas’ın devamında; Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars hızlı tren projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısı da sağlanmış olacak.

Ankara-Sivas YHT Hattı’nda 885 bin yolcu seyahat etti

Ankara-Sivas YHT hattının hizmete girmesi ile karayoluyla ortalama 5,5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresini 2,5 saate, Ankara-Yozgat arasını da 1,5 saate indirdik. Sorgun ile Ankara arası 1 saat 40 dakikaya indi. Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlandı. Yaklaşık 1,4 milyon kişi doğrudan hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. Ankara-Sivas YHT hattımızda açıldığı günden bu yana 885 bin yolcu taşıdık.

Sorgun’a 240 bin yolcu kapasiteli YHT garı

Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. İlk etapta Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Hızlı Tren garlarını inşa ettik. Şimdi bu eşsiz hattımıza yakışan diğer Hızlı Tren garlarımızdan Sorgun Garını hizmete alacağız. Sorgun Garı’nı 12 bin m2 alan üzerine 240 bin yolcu kapasiteli olarak inşa ettik. 980 m2 kapalı bina alanı ile garın içerisinde 100 araç ve 5 otobüs kapasiteli otopark, 1 alt geçit, 2 peron, bekleme salonu başta olmak üzere birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek. Garımız modern ve estetik tasarımlarıyla Ankara-Sivas Hızlı Tren hattına yakışacak şekilde inşa edildi..

3 Bin 600 kilometre hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor

2053 yılı hedefleri doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığının payını da yüzde 57’ye düşürmeyi amaçladık. Demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22’ye çıkarmayı planladık. Demiryollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19 milyon olan yolcu sayısını da 270 milyona çıkarmayı hedefledik. Bu hedefleri yakalamak için de demiryolu ağımızın gelişmesi amacıyla; Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersi ve Yerköy-Kayseri hatlarında olmak üzere Toplam 3 Bin 600 kilometre Hızlı Tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor.

2028 yılı sonuna kadar demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 657 kilometreye çıkaracağız. 2053 yılı Ulaştırma ve Lojistik ana planımıza göre de demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ankara’dan Kapıkule’ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla Orta Koridoru önemli bir şekilde destekleyici bir ulaşım ağını tamamlayacağız. Sorgun’da vatandaşların taleplerini de biliyoruz. Sorgun’un girişindeki 7 adet kavşakla ilgili çalışmaları da yapacağız.