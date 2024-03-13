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Gündem
TRT Haber 13.03.2024 13:15

Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu

İstanbul Başakşehir'de "Eros" isimli kediyi tekmeleyerek öldüren şüpheli hakkında 2 yıl 6 ay hapis ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu

1 Ocak günü İstanbul Başakşehir'de yaşanan olayda İbrahim Keloğlan, sitede bakılan ve Eros adı verilen kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldürmüştü.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası, sitede yaşayanlar Keloğlan'dan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan zanlının 8 Şubat'ta görülen ilk duruşmada iyi hal indirimiyle serbest bırakılması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak "Nasıl böyle bir şey olabilir" dediğini anlatmıştı.

Karara yapılan itiraz sonrası Keloğlan'ın yeniden yargılanmasına karar verildi.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Savcı mütalaasını açıkladı

İbrahim Keloğlan, ifadesinde "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldik" dedi.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Karar açıklandı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Keloğlan'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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