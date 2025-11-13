Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.11.2025 10:56

Son şehidimizin naaşına ulaşıldı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede düşen C-130 tipi askeri kargo uçağındaki son askerimizin de naaşına ulaşıldı.

Son şehidimizin naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

MSB: Envanterdeki C-130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu
MSB: Envanterdeki C-130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu

Karakutu Ankara'da inceleniyor

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Kazada 20 askerimiz şehit oldu. Düşen uçağa ait karakutu ise incelenmek maksadıyla Ankara'ya getirildi.

MSB: Envanterdeki C-130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu
MSB: Envanterdeki C-130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, uçağın mühimmat taşımadığı, sadece personel ve bakım malzemesi bulunduğu belirtildi. Kaza sonrası, envanterde bulunan diğer C-130 uçaklarının uçuşlarının 12 Kasım itibarıyla tedbiren durdurulduğu açıklandı.

Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi
Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Bakanlık, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
EPDK 2024'te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans verdi
13:41
Eski tip ehliyet, sigorta ve hasar süreçlerinde hak kaybına yol açabilir
13:32
YDS, pazar günü yapılacak
13:30
Alkollü sürücünün cezası istinaf sonrası 7 yıl 4 aya çıkarıldı
13:10
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
12:50
Brüksel'de dron paniği: Havalimanında uçuşlar durduruldu
Restoranlarda kırılan tabaklar onarılarak sanat eserine dönüştürülüyor
Restoranlarda kırılan tabaklar onarılarak sanat eserine dönüştürülüyor
FOTO FOKUS
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ