Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi

Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi'nde dağlık alanda düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları helikopterlerin de desteğiyle sürdü.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerle Gürcistan ordu birliklerinin de aktif olarak yer aldığı arama kurtarma çalışmaları, İçişleri Bakanı Geka Geladze ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani tarafından yerinde takip edildi.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ait karakutu Türkiye'ye getirildi.



Uçağın enkazında incelemeler sürüyor. Detaylar TRT Haber'de. pic.twitter.com/DX9B0GjMuh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2025

Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanların da yer aldığı çalışmalar sırasında, basın mensuplarının bölgeden yaklaşık bir kilometre uzaklıktan gelişmeleri takip etmesine izin verildi.

Düşen uçağın karakutusu bulunmuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uçağımızın karakutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor."

Bulunan karakutu Türkiye'ye getirildi. Gövde ve motor parçaları ile çevresindeki tüm bulgular incelenecek. Olay yerinde kazaya ışık tutabilecek her ayrıntı kayıt altına alınıyor.

Kazanın nedeni, ekiplerin saha çalışmalarının tamamlanması ve teknik analizlerin ardından netlik kazanacak.